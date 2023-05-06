Территорию братского захоронения благоустроили в Опочецком районе
Волонтёры благоустроили братское захоронение в Опочецком районе, сообщает газета «Красный маяк».
Участие в уборке принимали рабочие и служащие учреждений и предприятий района, волонтёры, воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут», учащиеся городских и сельских школ.
Всего в Опочецком районе 34 воинских захоронения, 32 из которых относятся к событиям Великой Отечественной войны.
В основном здесь были выполнены работы по благоустройству. Где-то, к примеру, облетела побелка — её нужно было обновить, подкрасить тумбы мемориала, где-то убрали мусор и сорную траву, подмели дорожки, где-то пропололи клумбы и побелили бордюры. В этом году на некоторых захоронениях будет проведён капитальный ремонт.
Проведённые акции уборки — это маленькая частичка доброты, благодарности и уважения по отношению к тем, кто прошёл тяжёлый путь и принял на себя нелёгкие удары судьбы.