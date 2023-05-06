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Общество

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Уровень внешнего долга России по отношению к её ВВП по итогам 2022 года снизился на 10 процентных пунктов и составил 16,6 %. Это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений с 2002 года, сообщает 6 мая РИА Новости.

По подсчётам агентства, среди крупнейших экономик мира меньший показатель зафиксирован только в Китае (13,7 %). На третьем месте — Индия с результатом 19,1 %.

Самыми закредитованными странами стали Нидерланды (отношение госдолга к ВВП составило 380,5 %), Великобритания (287 %), Швейцария (280,5 %), Франция (249 %) и Бельгия (242 %). В десятку вошли Испания (179 %), Швеция (170 %), Германия (159 %), Норвегия (132 %) и Италия (131 %).

Из 25 исследуемых агентством государств уровень госдолга в 2022 году вырос только у пяти, больше всего — у Японии: на 10 процентных пунктов, до 104 %.

По данным Центробанка РФ, к 1 января 2023 года внешний долг страны составил $380,5 млрд, за прошлый год этот показатель снизился на $101,8 млрд (минус 21,1 %). В общей сумме долга большая часть приходится на долгосрочные обязательства ($311,35 млрд), остальное — на краткосрочные ($69,19 млрд).

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