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Общество

Врач назвал первые симптомы ВИЧ

Главный врач лаборатории в Санкт-Петербурге Андрей Соменков рассказал о первых симптомах ВИЧ, которые проявляются через три месяца после заражения, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, инкубационный период может длиться от одного до трех месяцев, в отдельных случаях — до года. Соменков также отметил, что в это время вирус размножается в организме, поэтому зараженный может инфицировать других людей.

Специалист рассказал порталу «Доктор Питер», что первые симптомы проявляются через три месяца. У человека могут появиться боль в горле, кашель, диарея, высыпания на коже, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и головная боль.

Через год инфекция переходит в субклиническую стадию. Она длится 6-7 лет, а иногда и 20 лет. В этот период симптомы могут не проявляться, но вирус будет продолжать разрушать иммунную систему.

Соменков подчеркнул, что на данном этапе полностью вылечить ВИЧ-инфекцию невозможно. Однако существуют препараты, которые предотвращают развитие вируса в организме.
 

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