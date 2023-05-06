Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс»

15:01, 06 мая 2023, ПАИ

Два новых комфортабельных автобуса получил «Псковпассажиравтотранс». Один автобус будет крсировать по городским маршрутам, второй предназначен для междугородних маршрутов, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новые автобусы оборудованны кондиционерами, камерами видеонаблюдения и тахографами.

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«Автобус Yutong на 40 посадочных мест — для туристических, заказных и междугородних маршрутов. Автобус ЛиАЗ на 24 посадочных места будет курсировать по городским маршрутам. Низкий пол и специальный пандус помогут сделать поездку удобной для маломобильных групп граждан», — написал глава региона.