Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс»

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области

Два новых комфортабельных автобуса получил «Псковпассажиравтотранс». Один автобус будет крсировать по городским маршрутам, второй предназначен для междугородних маршрутов, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новые автобусы оборудованны кондиционерами, камерами видеонаблюдения и тахографами.

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области

«Автобус Yutong на 40 посадочных мест — для туристических, заказных и междугородних маршрутов. Автобус ЛиАЗ на 24 посадочных места будет курсировать по городским маршрутам. Низкий пол и специальный пандус помогут сделать поездку удобной для маломобильных групп граждан», — написал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 мая 2023

Полиция задержала причастного к покушению на Захара Прилепина мужчину
06 мая 2023

Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс»
06 мая 2023

Ансамбль «Сказ» выступил для псковских ветеранов
06 мая 2023

СК возбудил уголовное дело по фату подрыва машины Захара Прилепина
06 мая 2023

Андрей Тарасов назвал причину прорыва ржавой воды в Родине
06 мая 2023

ФОТОФАКТ В Псковском районе распустились тюльпаны
06 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Назад в СССР
06 мая 2023

Территорию братского захоронения благоустроили в Опочецком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...