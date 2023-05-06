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Легкоатлетическая эстафета «По улицам Героев Победы» прошла в Пыталово

Легкоатлетическая эстафета «По улицам Героев Победы» прошла в Пыталово сегодня, 6 мая, сообщает газета «Наша жизнь».

Маршрут эстафеты составлял 550 метров с четырьмя крутыми поворотами, что в целом усложняло задачу при забеге. Несмотря на выходной праздничный день, для участия собралось 10 команд по 4 человека, из которых было пять взрослых команд и 5 — учащихся. 

Перед стартом участникам объяснили правила эстафеты. С напутственным словом выступила глава района Вера Кондратьева, которая поблагодарила всех, кто принимает участие в забеге и пожелала удачи! 

Среди взрослых команд самой быстрой оказалась команда отдела ПУ ФСБ России по Псковской области. Она же была лидером и в прошлом году. Второе место заняла команда таможенного поста ЖДПП «Скангали», на почётном третьем месте оказалась команда Администрации Пыталовского района, а четвёртыми и пятыми к финишу пришли команды от Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа и Центра специального образования № 2. 

Среди учащихся старшей возрастной группы места определились следующим образом – первыми пробежали студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, вторыми команда «Буква Ю» (11 классы Пыталовской школы) и третьи — команда «Экскаватор» (9 классы Пыталовской школы). 

Среди учащихся средней возрастной группы первой оказалась сборная команда 5-6 классов, на втором месте команда 5В класса. Все ученики Пыталовской школы. 

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