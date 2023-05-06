Пропавшего 18-летнего парня разыскивают в Пскове
Владислав Лебедев 2004 года рождения, проживающий в Пскове пропал 23 апреля, до сих пор его местоположение неизвестно. Молодой человек был одет в черную куртку и черные спортивные штаны, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт.
Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротие, глаза голубые.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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