Пропавшего 18-летнего парня разыскивают в Пскове

16:56, 06 мая 2023, ПАИ

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Владислав Лебедев 2004 года рождения, проживающий в Пскове пропал 23 апреля, до сих пор его местоположение неизвестно. Молодой человек был одет в черную куртку и черные спортивные штаны, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротие, глаза голубые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.