Электричество отключили в северном микрорайоне Великих Лук

18:49, 06 мая 2023, ПАИ

Электричество отключили в микрорайоне Дружба в Великих Луках, пишет портал Luki-News.

Всё магазины в торговом центре «Апельсин» временно закрыты и не работают.

Как сообщили ПАО Россети Северо-Запад, произошла авария на высоковольтной линии. Время подачи электроэнергии пока неизвестно.