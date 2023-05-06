Электричество отключили в северном микрорайоне Великих Лук
Электричество отключили в микрорайоне Дружба в Великих Луках, пишет портал Luki-News.
Всё магазины в торговом центре «Апельсин» временно закрыты и не работают.
Как сообщили ПАО Россети Северо-Запад, произошла авария на высоковольтной линии. Время подачи электроэнергии пока неизвестно.
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