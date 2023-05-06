Международный поход «Наследие» завершился в Печорах

20:54, 06 мая 2023, ПАИ

Трёхдневный международный поход «Наследие», посвящённый памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, завершился в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Последний день смены для воспитанников стал экскурсионным — для ребят было организовано путешествие в Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

В этом году в походе приняли участие около 100 человек — подростки из Псковской области, Пермского и Забайкальского краёв, Удмуртской Республики, а также Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, к мероприятию впервые присоединилась делегация из Москвы.

На протяжении трёх дней ребята проходили различные квесты, подготовленные организаторами похода, преодолели «Путь героя» длиною более километра: колючую проволоку, высокие стены, блиндажи, и всё это — под звуки взрывов и туман от дымовых шашек. Делегации прошли военно-прикладную эстафету: команды посоревновались в дальности метания гранат, оказывали первую медицинскую помощь на скорость, поупражнялись в сборке-разборке оружия, проявили силу, ловкость и выносливость.

«Познакомились и с элитой Российской армии — воздушно-десантными войсками, посетили музейные комнаты, где ребятам рассказали об истории ВДВ и о жизни Василия Маргелова. А вечерами для участников похода и воспитателей был организован кинотеатр под открытым небом и костёр, где под гитару исполнялись песни военных лет, а также концерт», — рассказали в УМВД.

На плацу Печорского паломнического центра «Дом паломника» состоялась торжественная церемония закрытия III Международного патриотического похода «Наследие». Командам вручили грамоты и благодарности, памятные подарки. Не обошлось и без поздравления именинников, день рождения которых выпал на период проведения похода, отметили в ведомстве.

«Уверен, что в следующем году к нашему международному походу «Наследие» присоединятся делегации и из других областей нашей страны и весь плац, на котором мы сейчас находимся, будет заполнен ребятами», — в заключение добавил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский.

В свою очередь заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома полковник милиции Дмитрий Зятев поблагодарил организаторов за гостеприимство и насыщенную программу похода.

Как рассказали в ведомстве, сюрпризом для ребят и воспитателей стало выступление творческого коллектива «Рубеж» управления МВД России по Псковской области с музыкальными номерами, в том числе и на белорусском языке.

«Самый грустный момент трёхдневного пребывания в Печорском районе — расставание. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней и программы, а также выразили желание встретиться вновь через год», — заключили в ведомстве.