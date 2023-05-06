Концерты под окнами ветеранов организовали в Пскове

20:36, 06 мая 2023, ПАИ

Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны проходят перед празднованием 78-й годовщины Великой Победы в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«В городе осталось не так много свидетелей той ужасной войны, и далеко не все по состоянию здоровья смогут присутствовать на праздничных мероприятиях в День Победы», - написал глава Пскова.

Чтобы подарить ветеранам праздник и поклониться перед ними за вклад в Победу артисты ансамбля «Сказ» выступают во дворах.

«Спасибо Вам за Победу, дорогие Ветераны! И низкий вам поклон!» - заключил Борис Елкин.