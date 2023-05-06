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Общество

Концерты под окнами ветеранов организовали в Пскове

Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны проходят перед празднованием 78-й годовщины Великой Победы в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«В городе осталось не так много свидетелей той ужасной войны, и далеко не все по состоянию здоровья смогут присутствовать на праздничных мероприятиях в День Победы», - написал глава Пскова.

Чтобы подарить ветеранам праздник и поклониться перед ними за вклад в Победу артисты ансамбля «Сказ» выступают во дворах.

«Спасибо Вам за Победу, дорогие Ветераны! И низкий вам поклон!» - заключил Борис Елкин.

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