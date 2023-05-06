Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Состоялся легкоатлетический пробег «Гдовская весна»

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» прошёл в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета "Гдовская заря"

«Кто-то приехал в древний город впервые, другие же — с нетерпением ждали заветного дня пробега, прихватив с собой хорошее настроение и всю семью. С самого утра участники торопились получить свои номерки», - говорится в сообщении.

В начале на старт вышли самые юные бегуны на дистанции в 200, 400 и 800 метров.

«Как всегда всё прошло на высшем уровне. От организации доставки участников до тайминга пробегов. Приезжаем сюда уже второй год и непременно приедем вновь. Прекрасный город, улыбчивые и жизнерадостные люди. А какая поддержка, как от волонтёров, так и от организаторов! С праздником, Гдов! С 700-летием!», — отметила одна из гостей праздника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 мая 2023

Состоялся легкоатлетический пробег «Гдовская весна»
06 мая 2023

Сотни байкеров приняли участие в открытии мотосезона в Пскове
06 мая 2023

Великолучанки завоевали призовые места на первенстве России по кикбоксингу
06 мая 2023

Легкоатлетическая эстафета «По улицам Героев Победы» прошла в Пыталово
05 мая 2023

В Пскове пройдут всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble
05 мая 2023

Международный фестиваль «Локобол – РЖД» пройдет в Пскове
05 мая 2023

Гребная база «Ника» в Пскове продолжает своё развитие

04 мая 2023

Суперкубок разыграют среди футболистов Псковской области 13 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...