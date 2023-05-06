Состоялся легкоатлетический пробег «Гдовская весна»

23:00, 06 мая 2023, ПАИ

Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» прошёл в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Кто-то приехал в древний город впервые, другие же — с нетерпением ждали заветного дня пробега, прихватив с собой хорошее настроение и всю семью. С самого утра участники торопились получить свои номерки», - говорится в сообщении.

В начале на старт вышли самые юные бегуны на дистанции в 200, 400 и 800 метров.

«Как всегда всё прошло на высшем уровне. От организации доставки участников до тайминга пробегов. Приезжаем сюда уже второй год и непременно приедем вновь. Прекрасный город, улыбчивые и жизнерадостные люди. А какая поддержка, как от волонтёров, так и от организаторов! С праздником, Гдов! С 700-летием!», — отметила одна из гостей праздника.