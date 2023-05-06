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Спорт

Великолучанки завоевали призовые места на первенстве России по кикбоксингу

Спортсменки из Псковской области завоевали призовые места на первенстве России по кикбоксингу. Соревнования проходят в Кемерове. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Спорстменки из Великих Лук Анастасия Павлова и Анастасия Федюкова завоевали по две серебряные медали. Также их отобрали в национальную сборную страны. «Выступали впервые на татами в дисциплинах такого высокого уровня! Поздравляем девочек, воспитанниц СШОР «Экспресс», спортсменок клуба единоборств «Отечество — Псковская область», спортсменок клуба единоборств «Витязь», которые проявили характер и волю к победе», — говорится в сообщении.

Тренирует девушек Сергей Москалев.

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