Акция «Свеча победы» проходит в Пскове

21:44, 06 мая 2023, ПАИ

Акция «Свеча победы» проходит в сквере 60-летия Октября в Пскове сегодня, 6 мая. Мероприятия приурочено к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится в пятый раз, передает корреспондент ПАИ.

\

Участники мероприятия выложили из двух тысяч свечей дату — 9 мая — в память о героях Великой Отечественной войны.

«Псков - это город воинский славы, и все мы должны помнить, как предки сражались за родину, рассказывать об этом своим детям и гордиться этим», - сказала одна из участниц мероприятия Елизавета Николаева.

Организаторами акции выступают молодёжная организация «Вечевой Орден» и региональное отделения ВОД «Волонтёры Победы».