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Акция «Свеча победы» проходит в Пскове

Акция «Свеча победы» проходит в сквере 60-летия Октября в Пскове сегодня, 6 мая. Мероприятия приурочено к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится в пятый раз, передает корреспондент ПАИ.

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Участники мероприятия выложили из двух тысяч свечей дату — 9 мая — в память о героях Великой Отечественной войны.

«Псков - это город воинский славы, и все мы должны помнить, как предки сражались за родину, рассказывать об этом своим детям и гордиться этим», - сказала одна из участниц мероприятия Елизавета Николаева.

Организаторами акции выступают молодёжная организация «Вечевой Орден» и региональное отделения ВОД «Волонтёры Победы».  

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