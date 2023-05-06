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Общество

Районы Псковской области присоединились к акции «Окна Победы»

Жители Псковской области присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы».

Так, в деревне Лобово Опочецкого района праздничное оформление появилось в окнах сельского Дома культуры и частных домов местных жителей. Они украсили их символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, Вечным огнём, поздравительными надписями, салютом, цветами, белыми голубями, журавлями, словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, пишет газета «Красный маяк».

Фото: газета "Красный маяк"

«Акция «Окна Победы» объединяет улицы, села, города и всю страну. Тем самым мы вносим свой маленький вклад в сохранение истории нашего народа и празднование 78-й годовщины Великой Победы», - отметила руководитель местного Дома культуры Елена Щепина.

Также участие в мероприятии приняли и жители другого муниципалитета – это Усвятская средняя школа и Церковищенский филиал, сообщает газета «Новая жизнь».

Фото: газета "Новая жизнь"

Ежегодное мероприятие проводится в формате онлайн-флешмоба. «Окна Победы» – это возможность каждого выразить благодарность ветеранам. Главная цель акции – передать молодому поколению традиции праздника, выразить свою признательность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память ушедших ветеранов.

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