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Елена Бибикова поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова поздравила в преддверии Дня Победы с праздником ветеранов Великой Отечественной войны Клеопатру Жукову и Александра Осекина. В честь праздника сенатор вручила ветеранам цветы и подарки. Об этом Елена Бибикова сообщила в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Елена Бибикова

Александр Осекин, когда началась война работал в колхозе, а как только ему исполнилось 17 лет пошел на фронт, после завершения Великой Отечественной войны служил в разведбатальоне, а затем долгие годы занимался строительством мостов и уже на пенсии написал книгу воспоминаний «История коллектива Мостотряда №48: от восхода до заката. 1948-1916». «В 95 лет он бодр и крепок духом, говорит, что помогают физические упражнения — 105 приседаний каждое утро — и, конечно, забота и внимание детей, внуков и правнуков, и уже подрастает праправнучка», - отметила сенатор.

Клеопатра Жукова начинала фронтовой путь 17-летней девушкой в Польше, служила связисткой в 862-м Брянском стрелковом полку 197-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Встретила Победу в 1945 году в Праге. Награждена боевыми орденами и медалями.

Сейчас Клеопатре Жуковой 97 лет, но как говорят дети и внуки, сильный характер она сохранила до преклонных лет. Елена Бибикова обсудила с родственниками необходимость медицинского наблюдения и возможность помощи ветерану со стороны социальных работников. 

Елена Бибикова отметила позитивный настрой и оптимизм ветеранов, их доброту и любовь к людям и к жизни, чуткое внимание и заботу к ним со стороны родных, и поблагодарила за славный боевой путь, за долгие годы трудовой деятельности и пожелала ветеранам долголетия и крепкого здоровья.

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