Участники студенческих отрядов убрали братское захоронение в Дновском районе
Участники Студенческих отрядов Псковской области убрали территорию братского захоронения в деревне Юрково Дновского района. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Участники РСО очистили братское захоронение от сухой листвы и мусора, а также убрали территорию возле сельской библиотеки.
«В преддверии празднования одного из важнейших праздников — Дня Победы — мы продолжаем совершать добрые дела и приводить в порядок территории братских захоронений в Псковской области», — говорится в сообщении.
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