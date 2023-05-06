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Общество

Участники студенческих отрядов убрали братское захоронение в Дновском районе

Участники Студенческих отрядов Псковской области убрали территорию братского захоронения в деревне Юрково Дновского района. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Студенческие отряды Псковской области

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Участники РСО очистили братское захоронение от сухой листвы и мусора, а также убрали территорию возле сельской библиотеки.

«В преддверии празднования одного из важнейших праздников — Дня Победы — мы продолжаем совершать добрые дела и приводить в порядок территории братских захоронений в Псковской области», — говорится в сообщении.

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