Участники студенческих отрядов убрали братское захоронение в Дновском районе

23:32, 06 мая 2023, ПАИ

Участники Студенческих отрядов Псковской области убрали территорию братского захоронения в деревне Юрково Дновского района. Об этом сообщается в группе «Студенческие отряды Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Участники РСО очистили братское захоронение от сухой листвы и мусора, а также убрали территорию возле сельской библиотеки.

«В преддверии празднования одного из важнейших праздников — Дня Победы — мы продолжаем совершать добрые дела и приводить в порядок территории братских захоронений в Псковской области», — говорится в сообщении.