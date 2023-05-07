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Происшествия

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе

Восьмилетний ребёнок, пассажир автомобиля «Фольксваген», пострадал в результате ДТП за деревней Криуха в Пустошкинском районе 6 мая около 18:00.

Фото с места происшествия

По информации отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский», водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по автодороге Пустошка – Криуха – Щукино с двумя пассажирами 16 и 8 лет, не справился с управлением, допустил занос и съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Фото с места происшествия

В результате ДТП восьмилетняя пассажирка госпитализирована в медучреждение. 

Фото с места происшествия

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарное подразделение, сотрудники ГИБДД.

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