Михаил Ведерников поздравил работников сферы радиовещания с профессиональным праздником

10:59, 07 мая 2023, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов отраслей связи, информационных технологий и электронных СМИ губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 7 мая в нашей стране отмечается День Радио. В этот день в 1895 году русский учёный-физик Александр Попов продемонстрировал способ связи без использования проводов, который изменил мир. Сегодня, спустя более 100 лет, радио продолжает играть важную роль в жизни общества и государства.



«Ваша работа позволяет людям оперативно получать информацию и новости, оставаться в курсе событий и быть на связи всегда: в дороге и за городом», - отметил глава региона.



Михаил Ведерников также пожелал всем, кто увлечён миром радиосвязи, крепкого здоровья, новых свершений и всегда чистого эфира