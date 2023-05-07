Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил работников сферы радиовещания с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов отраслей связи, информационных технологий и электронных СМИ губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Он напомнил, что 7 мая в нашей стране отмечается День Радио. В этот день в 1895 году русский учёный-физик Александр Попов продемонстрировал способ связи без использования проводов, который изменил мир. Сегодня, спустя более 100 лет, радио продолжает играть важную роль в жизни общества и государства.

«Ваша работа позволяет людям оперативно получать информацию и новости, оставаться в курсе событий и быть на связи всегда: в дороге и за городом», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также пожелал всем, кто увлечён миром радиосвязи, крепкого здоровья, новых свершений и всегда чистого эфира

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 мая 2023

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 мая
07 мая 2023

Россиянам напомнили, как не получить «майский» штраф
07 мая 2023

Михаил Ведерников поздравил работников сферы радиовещания с профессиональным праздником
07 мая 2023

Газета «Призыв» Себежского района отмечает 105-летний юбилей
07 мая 2023

Быть ли морозам: судить о погоде в мае советует сегодня народный календарь
06 мая 2023

Концерты под открытым небом организовали для ветеранов в Великих Луках
06 мая 2023

Отопительный сезон закончится в Пскове 10 мая
06 мая 2023

Участники студенческих отрядов убрали братское захоронение в Дновском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...