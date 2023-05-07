Россиянам напомнили, как не получить «майский» штраф

11:24, 07 мая 2023, ПАИ

Случившееся в этом году «шашлычное послабление» не означает снижение контроля за соблюдением противопожарных требований, но дает большую возможность законопослушного поведения и сознательного соблюдения требований закона, пояснила юрист Елена Кудерко.

Среднестатистический садовый участок — это шесть соток земли, при этом практически невозможно выдержать 25 метров от источника огня до жилого здания, а именно таковы до последнего времени были требования закона, нарушение которых влекло штраф.

К началу активного дачного сезона законодатель смягчил ранее существовавшие нормативы. Начиная с 1 марта 2023 года расстояние от источника открытого огня на участке до строения сокращено до пяти метров. Мангал по-прежнему должен быть стационарным, расположенным на негорючей поверхности, рядом с ним следует держать песок или огнетушитель на случай неожиданного возгорания, а тот, кто следит за огнем, должен иметь при себе мобильный телефон для вызова экстренных служб, пишет агентство «Прайм».

Противопожарные правила по-прежнему жестко регламентируют нормативные расстояния от источника открытого огня до ближайших построек, деревьев и кустарников, а также правила обустройства самого очага.

Таким образом, потенциально каждый мангал — основание для привлечения собственника к административной ответственности в сумме от 1 500 до 4 тысяч рублей. Если, конечно, не соблюдать вышеизложенные правила. А в пожароопасный период штрафы значительно выше, заключила Кудерко.