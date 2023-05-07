Обновлённую выставку «Победители» открыли в Изборской крепости

12:00, 07 мая 2023, ПАИ

Обновлённую выставку «Победители» открыли в Никольском захабе Изборской крепости. В этом году выставка дополнилась информацией ещё о пяти героях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

9 Мая — самый дорогой и поистине всенародный праздник, символ величия нашей страны, воинской славы и доблести. Он объединяет, наполняет сердца гордостью за своё Отечество. В память об изборянах – участниках Великой Отечественной войны, труженниках тыла в Никольском захабе Изборский крепости работает выставка «Победители».

Выставка рассказывает о довоенном Изборске, о жизни Изборска в военные годы, о не вернувшихся с войны, и ветеранах-победителях, живых свидетелях трагических событий.

Экспонируется выставка с 2010 года и ежегодно дополняется информацией о новых людях (их уже более ста). В этом году по материалам из личных архивов, которые были предоставлены родственниками, добавлены сведения ещё о пяти героях-победителях, которые воевали за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка «Победители» работает ежедневно в Никольском захабе Изборской крепости, вход бесплатный.