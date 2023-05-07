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С Днём радио поздравил работников отрасли связи Александр Котов

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он отметил, что передовые электронные и информационные технологии получили в современном мире самое широкое распространение. Цифровые сервисы, ставшие привычным атрибутом сегодняшнего дня, были бы невозможны без гениального изобретения выдающегося русского учёного Александра Попова. Создание и демонстрация системы радиосвязи 7 мая 1895 года способствовали зарождению и развитию новых коммуникационных направлений и проектов.

«Теперь отрасль связи и информационных технологий является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в нашей стране, и Псковская область здесь не исключение. Жителям региона доступны актуальные цифровые сервисы и информационные услуги», — подчеркнул Александр Котов.

По его словам, современный информационный бум — это результат труда многих поколений связистов, работников телевидения и радио, почтовиков, инженеров, техников и других специалистов. «Уверен, что лучшие профессиональные традиции, помноженные на новые технические возможности, станут залогом дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг», — добавил председатель регионального парламента.

«От всей души желаю здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного и новых профессиональных достижений!» — заключил он.

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