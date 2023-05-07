Псковские росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»

13:23, 07 мая 2023, ПАИ

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Управлении Росгвардии по Псковской области накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы в ходе оказания государственных услуг вручают посетителям георгиевские ленточки.

Также сотруники вневедомственной охраны Росгвардии, выполняющие задачи охраны общественного порядка, выходят на службу с георгиевскими ленточками на груди.

Кроме того, росгвардейцы в ходе урока мужества, который прошёл в библиотеке «БюблиоЛюб», поздравили школьников с предстоящим праздником, вручили им символ воинской славы, а также рассказывали правила ношения георгиевской ленты, которая призывает помнить о героизме и воинской доблести защитников Отечества в разные исторические периоды.