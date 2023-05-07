Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Управлении Росгвардии по Псковской области накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы в ходе оказания государственных услуг вручают посетителям георгиевские ленточки.

Также сотруники вневедомственной охраны Росгвардии, выполняющие задачи охраны общественного порядка, выходят на службу с георгиевскими ленточками на груди.

Кроме того, росгвардейцы в ходе урока мужества, который прошёл в библиотеке «БюблиоЛюб»,  поздравили школьников с предстоящим праздником, вручили им символ воинской славы, а также рассказывали правила ношения георгиевской ленты, которая призывает помнить о героизме и воинской доблести защитников Отечества в разные исторические периоды.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 мая 2023

Псковичей приглашают к участию в акции «Окна Победы»
07 мая 2023

До +17 градусов ожидается в Псковской области 8 мая
07 мая 2023

Праздничные концерты под окнами ветеранов проходят в Пскове
07 мая 2023

Псковские росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»
07 мая 2023

С Днём радио поздравил работников отрасли связи Александр Котов
07 мая 2023

Псковичам рассказали об альтернативных форматах акции «Бессмертный полк»
07 мая 2023

Обновлённую выставку «Победители» открыли в Изборской крепости
07 мая 2023

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...