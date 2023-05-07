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Происшествия

Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Пскове

Тысячерублёвую банкноту с признаками подделки выявили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, купюра поступила в выручке из магазина в Острове. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните: если при получении банкноты возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!» — отмечается в сообщении ведомства.

Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

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