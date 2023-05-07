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Общество

До +17 градусов ожидается в Псковской области 8 мая

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днём — от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается до 15 градусов тепла.

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