До +17 градусов ожидается в Псковской области 8 мая

14:47, 07 мая 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днём — от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается до 15 градусов тепла.