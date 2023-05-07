В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

15:35, 07 мая 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

6 мая около 22 часов экипаж группы задержания охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда, поступил сигнал «Тревога».



Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту хищения проводится проверка.