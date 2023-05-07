В Струго-Красненском районе жительницу блокадного Ленинграда поздравили с наступающим Днём Победы

16:41, 07 мая 2023, ПАИ

С наступающим Днём Победы поздравила жительницу блокадного Ленинграда Хилью Романову агитбригада из Дома культуры. Ветеран проживает в деревне Вейтлус Струго-Красненского района, пишет газета «Струги».

«Всё семейство вышло на улицу, чтобы послушать красивые песни в исполнении солистов Любови Ксенскевич, Елены Оловянниковой, Галины Романченко, а также юных солистов Анастасии и Полины Васильевых и Егора Федорова. Праздничную программу провела ведущая Валентина Развозжаева», — говорится в сообщении.

Вместе с ними прибыли поздравить и вручить открытки и георгиевские ленточки участницы волонтёрского отряда «Заря» центра добровольчества Струго-Красненского района.

«Я не ожидала такого внимания, спасибо всем большое», — поблагодарила Хилья Романова.