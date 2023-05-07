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Происшествия

Опочецкие полицейские спасли заблудившегося в лесу пенсионера

Потерявшегося в лесу пенсионера отыскали опочецкие полицейские со служебными собаками по кличке Шарада Виннер Хунд и Луис Эрни Огни Залива за 35 минут. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

6 мая в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 73-летний родственник ранним утром 5 мая ушёл из дома и не вернулся.

На поиски пожилого мужчины незамедлительно выдвинулась группа сотрудников центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» в составе младшего инспектора-кинолога прапорщика полиции Игоря Чернышова со служебно-разыскной собакой по кличке Шарада Виннер Хунд, инспектора-кинолога младшего сержанта полиции Виктории Павловой и стажёра инспектора-кинолога группы организации деятельности ЦКС Дарьи Козловой с австралийской овчаркой по кличке Луис Эрни Огни Залива.

Немецкая овчарка Шарада Виннер Хунд взяла след и повела стражей правопорядка по лесополосе по следу потерявшегося мужчины. В результате его обнаружили в западном направлении от последнего предположительного места ночёвки. Пенсионера передали родственникам и сотрудникам скорой медицинской помощи.

Время поисков пропавшего мужчины составило 35 минут, а территория поисков — около пяти километров.

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