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Общество

Профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительных инспекций

104 года отмечается с момента образования учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией осуждённых от общества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В Псковской области исполнением наказаний без лишения свободы занимаются сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, исправительного центра № 1 (Великие Луки), участка ИЦ-1 (Невель) и участка, функционирующего в режиме исправительного центра при ИК-6 (Красногородский район).

Уголовно-исполнительная инспекция Псковской области сегодня – это профессиональный коллектив из более чем 60 сотрудников, работающих в семи филиалах и отделе исполнения наказаний, расположенных практически во всех крупных муниципальных образованиях региона. Деятельность ИЦ в Великих Луках обеспечивает более 30 сотрудников. Контроль за работой УИИ и ИЦ осуществляют пять сотрудников отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы (ОКИН).

Инспекции исполняют четыре вида наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества: запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.

Кроме того, они реализуют меры уголовно-правового характера, среди которых условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, осуществление контроля за исполнением осуждёнными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти лечение, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Также инспекции осуществляют контроль за подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых действий и залога (применение электронных браслетов).

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