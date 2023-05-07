В Печорах ветерану Великой Отечественной войны подарили кресло-коляску

18:00, 07 мая 2023, ПАИ

Ветерану Великой Отечественной войны из деревни Изборск подарили коляску в преддверии Дня Победы. Об этом пишет газета «Печорская правда».

7 мая в гости к ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Воронкову приехала делегация, в которую вошли руководитель добровольческого движения Печорского района Юлия Четвергова, председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко, исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печорского района отец Иларион, семинарист Иван и участница движения «Волонтёры Победы» Александра Бедовая.

Во время поздравления Дмитрия Воронкова с 23 Февраля выяснилось, что он остро нуждается в коляске для передвижения, так как в силу болезни и возраста не может ходить. Недавно ему исполнилось 96 лет.

При содействии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и митрополита Псковского и Порховского Тихона необходимая вещь была приобретена.

«Мой «автомобиль» приехал», — пошутил ветеран. Сын Воронкова Анатолий также поблагодарил за содействие в приобретении коляски. «Большое спасибо монастырю, волонтёрам за поздравления и подарки. Теперь отец мобилен и может куда-нибудь выезжать», — сказал Анатолий.