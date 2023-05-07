В акватории Байкала зафиксировали подземные толчки

19:36, 07 мая 2023, ПАИ

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«В 22.07 по местному времени (17:07 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях республики - в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районе и городе Улан-Удэ.