Нетрезвый водитель опрокинул автомобиль в Гдовском районе

19:27, 07 мая 2023, ПАИ

65-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Афоносово в Гдовском районе сегодня, 7 мая.

Водитель от госпитализации отказался. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль. На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.