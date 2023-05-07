Жители Опочки присоединились к акции «Окна Победы»

20:26, 07 мая 2023, ПАИ

Жители Опочки присоединились к акции «Окна Победы», пишет газета «Красный маяк».

«В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941­–1945 годов опочане присоединились к Всероссийской патриотической акции «Окна Победы», превратив улицы любимого города в галерею светлой памяти и гордости, где каждое окно — не просто художественная композиция к 9 Мая, но и выражение глубокой признательности и уважения к тем, кто воевал за мирное небо», — отметили в районной газете.

На окнах жилых домов и различных организаций появились флаги, георгиевские ленты, красные звёзды, фигурки журавлей, поздравительные тексты, фотографии участников войны и другие символы Великой Победы.

Ежегодное мероприятие проводится в формате онлайн-флешмоба. «Окна Победы» — это возможность каждому выразить благодарность ветеранам. Главная цель акции — передать молодому поколению традиции праздника, выразить свою признательность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память ушедших ветеранов.