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Спорт

Соревнования по мини-футболу прошли в Плюсском районе

Фото: газета «Плюсский край»

Районные соревнования по мини-футболу прошли 6 мая в Плюсском районе в преддверии Дня Победы, пишет газета «Плюсский край».

В соревнованиях приняли участие ребята из всех школ района. Всего было восемь команд. Ребята были разделены на две возрастные группы, в старшей категории победила команда Плюсской школы, в младшей — Лядская школа.

Кроме того,  сегодня, 7 мая, в преддверии праздника прошёл традиционный дружеский турнир по волейболу. «В турнире приняли участие смешанные команды любителей волейбола. Игры были очень эмоциональными и захватывающими, время для болельщиков пролетело незаметно. Поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных успехов», — отметили журналисты. 

 

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