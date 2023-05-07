Соревнования по мини-футболу прошли в Плюсском районе

20:51, 07 мая 2023, ПАИ

Районные соревнования по мини-футболу прошли 6 мая в Плюсском районе в преддверии Дня Победы, пишет газета «Плюсский край».

В соревнованиях приняли участие ребята из всех школ района. Всего было восемь команд. Ребята были разделены на две возрастные группы, в старшей категории победила команда Плюсской школы, в младшей — Лядская школа.

Кроме того, сегодня, 7 мая, в преддверии праздника прошёл традиционный дружеский турнир по волейболу. «В турнире приняли участие смешанные команды любителей волейбола. Игры были очень эмоциональными и захватывающими, время для болельщиков пролетело незаметно. Поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных успехов», — отметили журналисты.