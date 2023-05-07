Фестиваль «Псковское наследие» пройдёт в Пскове 8 июля

20:40, 07 мая 2023, ПАИ

Пятый фестиваль «Псковское наследие» пройдёт в Пскове 8 июля, сообщили организаторы мероприятия в группе фестиваля.

Фестиваль будет проходить 8 июля с 12:00 до 19:00 в дендропарке Пскова.

Основная цель фестиваля «Псковское наследие» — сохранить и приумножить псковское творчество и ремесло, а также рассказать и познакомить горожан с мастерами и мастерицами, сохраняющими и создающими культурное наследие Псковской земли. «Наш фестиваль объединяет людей которые ловко владеют выбранным мастерством и по праву называют себя ремесленниками, мастерицами и артистами», — подчеркнули организаторы.