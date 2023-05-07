На день открытых дверей в Псково-Печерскую семинарию приглашают псковичей

20:59, 07 мая 2023, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Псково-Печерской духовной семинарии 8 мая, сообщается в официальной группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Исполняющий обязанности ректора митрополит Псковский и Порховский Тихон, духовники и преподаватели и студенты семинарии расскажут об особенностях учебного процесса в духовной школе, условиях поступления в 2023 году, ответят на вопросы абитуриентов. Для участников встречи также будет проведена экскурсия по семинарии и по Псково-Печерскому монастырю.

День открытых дверей пройдёт как в очном, так и в дистанционном формате. Приехавшим будет предоставлена возможность проживания в семинарии: их пригласят разделить трапезу с братией и семинаристами. Чтобы принять участие в дне открытых дверей, необходимо заполнить электронную заявку.

«Мы приглашаем всех, кто хочет посвятить свою жизнь служению Богу и церкви и стремиться стать пастырем! Интересующие вас вопросы вы можете задать, позвонив по телефону +7-900-990-09-75. Псково-Печерская духовная семинария ждёт своих абитуриентов, желающих стать воспитанниками традиций псково-печерских духовников, священниками, готовыми послужить на благо народу Божию и церкви Христовой!» — подытожили в епархии.