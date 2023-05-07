Старые захоронения обнаружили на территории церкви в Пскове

22:42, 07 мая 2023, ПАИ

О результатах научных исследований культурного слоя на территории церкви Архангела Михаила в Пскове рассказали археологи. Так, специалисты АСМ совместно с псковскими археологами обнаружили старые захоронения. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

«Археологические изыскания идут полным ходом. Объект культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в центре Пскова-значительный. Новая информация у археологов появляется каждый день», - говорится в сообщении.

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков, который находится в Среднем городе.

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