Как выбрать качественный мармелад, объяснили в Роспотребнадзоре

22:20, 07 мая 2023, ПАИ

Большинство биологически активных микроэлементов при производстве мармелада, в том числе некоторые витамины – разрушаются, в то время как содержание сахара увеличивается многократно. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор».

«Все чаще можно встретить, как на этикетках указано «много витаминов», «богато витаминами» и иные формулировки. В действительности процесс придания таким продуктам заданных свойств, в том числе витаминов, является ее обогащением «витаминизацией». Такие продукты, в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к категории специализированной пищевой продукции с обязательным оформлением на нее свидетельства о государственной регистрации, сведения о которых размещены в свободном доступе в сети Интернет», - отметили в ведомстве.

Перед покупкой мармелада специалисты советуют обратить внимание на следующие критерии:

- целостность упаковки, сроки годности и условия хранения кондитерских изделий;

- на поверхности качественных кондитерских изделий не должны выступать капли влаги;

- мармелад, изготовленный по надлежащей технологии, хорошо держит форму и не должен прилипать к упаковке;

- старайтесь покупать кондитерские изделия с естественным, не ярким цветом;

- прочитайте состав изделий, при производстве многих могут использоваться различные пищевые добавки, в том числе красители, ароматизаторы.

«Старайтесь не злоупотреблять сахаристыми кондитерскими изделиями, в том числе мармеладом, и будьте здоровы!» - заключили в ведомстве.