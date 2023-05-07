Насколько часто нужно ходить к офтальмологу, рассказали псковичам

23:05, 07 мая 2023, ПАИ

Как частно нужно ходить к офтальмологу, объяснили в Псковской областной клинической больнице.

«Взрослым, не жалующимся на зрение, достаточно ходить к окулисту один раз в два года. Пренебрегать походами к врачу вовсе не стоит – некоторые нарушения на ранних этапах часто остаются незаметными», - отметили в медучреждении.

Специалисты рекомендуют людям после 40 лет приходить на осмотр не реже раза в год.

«Если у вас диабет или гипертония до 40 лет, то ежегодные осмотры вам стоит практиковать с момента обнаружения этих заболеваний. Раз в год советуют проверяться тем, у кого уже диагностированы нарушения зрения», - заключили в больнице.