Псковичи завоевали призовые места на Кубке России по зимнему плаванию

23:38, 07 мая 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области приняли участие в IIIV этапе Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования прошли в городе Миассе Челябинской области с 4 по 7 мая. Спортивный бассейн был организован в воде озера Тургояк с температурой воды 7 градусов. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания региона.

Результаты команды:

Каролина Мордовцева:

– 1-е место (200 м, вольный стиль),

– 1-е место (25 м, баттерфляй),

– 2-е место (25 м, вольный стиль).

Марк Мордовцев:

– 1-е место (25 м, брасс),

– 2-е место (100 м, брасс)

– 3-е место (50 м, брасс).

Артур Мордовцев:

– 1-е место (200 м, вольный стиль),

– 1-е место (25 м, баттерфляй).

«Практически на всех дистанциях спортсмены показали свои лучшие результаты сезона 2022–2023 годов. На соревнованиях присутствовало множество почётных гостей, в их числе Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Всего в соревнованиях приняло участие 170 спортсменов из 30 городов России», — заключили в федерации.