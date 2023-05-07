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Спорт

Псковичи завоевали призовые места на Кубке России по зимнему плаванию

Спортсмены из Псковской области приняли участие в IIIV этапе Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования прошли в городе Миассе Челябинской области с 4 по 7 мая. Спортивный бассейн был организован в воде озера Тургояк с температурой воды 7 градусов. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания региона.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Результаты команды:

Каролина Мордовцева:
– 1-е место (200 м, вольный стиль),
– 1-е место (25 м, баттерфляй),
– 2-е место (25 м, вольный стиль).

Марк Мордовцев:
– 1-е место (25 м, брасс),
– 2-е место (100 м, брасс)
– 3-е место (50 м, брасс).

Артур Мордовцев:
– 1-е место (200 м, вольный стиль),
– 1-е место (25 м, баттерфляй).

«Практически на всех дистанциях спортсмены показали свои лучшие результаты сезона 2022–2023 годов. На соревнованиях присутствовало множество почётных гостей, в их числе Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Всего в соревнованиях приняло участие 170 спортсменов из 30 городов России», — заключили в федерации. 

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