День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России 8 мая

10:18, 08 мая 2023, ПАИ

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День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день в 1935 году наркомом внутренних дел Советского Союза был издан приказ «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и колоний отделам мест заключения УНКВД». В это же время в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях вводятся должности уполномоченных по оперативной работе.

С развитием и реформированием пенитенциарной системы совершенствовались формы и методы борьбы с преступностью, а вместе с ними и оперативные подразделения.

«Работа оперативного сотрудника — это ответственное и важное дело, которое требует огромной самоотдачи. На оперативные подразделения, которые несут службу в непосредственном контакте с осуждёнными, возлагается особая ответственность. Именно оперативная работа создаёт информационную основу обеспечения своевременности и эффективности осуществляемых мер борьбы с преступностью», — написали в ведомстве.