Останки 123 красноармейцев обнаружили поисковики во время «Вахты Памяти» в Себежском районе

10:45, 08 мая 2023, ПАИ

Поисковики подняли останки 123 бойцов Красной армии, погибших в Себежском районе у деревни Александрово, в ходе работы «Вахты Памяти», которая длилась с 24 апреля по 7 мая, сообщает газета «Призыв».

Сегодня, 8 мая, в деревне Старицы состоится перезахоронение останков поднятых бойцов. Будет проведена работа по установлению их имён и фронтовых судеб, а также по поиску родственников.

Отметим, что поисковики из отряда «Горные стрелки» Челябинской области поделились навыками 3D-сканирования черепов найденных бойцов для последующего установления их облика.

«Челябинские поисковики практикуют фотограмметрию по методу Герасимова. Для проведения этой работы поисковикам не требуется особой техники, а вся работа производится в полевых условиях», — рассказала участница «Вахты Памяти» Анна Шуняева.

На восстановление облика одного солдата требуется порядка 80 снимков. Далее кадры отправляются в лабораторию Московского института этнологии и антропологии РАН.

На «Вахте Памяти» поисковики успели произвести фотограмметрию останков погибшего офицера. Из московской лаборатории прямо в лес Себежского района прибыл результат промежуточного этапа работы специалистов — 3D-проекция черепа солдата.