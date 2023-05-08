Переменная облачность ожидается в Псковской области 8 мая

11:30, 08 мая 2023, ПАИ

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До +17 градусов ожидается в Псковской области 8 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот день на территории региона ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Воздух днём прогреется до +12…+17 градусов. Атмосферное давление высокое.