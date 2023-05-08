Вечный огонь в Дно подключили к сетевому газу

13:09, 08 мая 2023, ПАИ

Накануне Дня Победы, 8 мая, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое переводу на сетевой газ Вечного огня и открытию после реконструкции мемориала павшим освободителям города в парке имени Ленина в г. Дно Псковской области.

В мероприятии приняли участие Глава Дновского района Михаил Шауркин, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, председатель Совета ветеранов Дновского района, Почетный гражданин г. Дно Сергей Егоров, военный комиссар Дновского, Дедоичского и Порховского районов Алексей Иванов и юнармейцы.

Для обеспечения бесперебойной поставки газа на мемориал сотрудниками «Газпром газораспределение Псков» построен подземный газопровод протяженностью около 150 м, установлена обновленная горелка и прибор учета газа.

«Более 1500 мемориалов уже обеспечены газом с режимами постоянного и непостоянного горения в 66 регионах страны. Их число постоянно растет, в Псковской области в ближайшее время принять почетную эстафету перевода на сетевой газ готовятся мемориалы с Вечными огнями в г. Печоры и г. Остров», – подчеркнул Алексей Федоров.