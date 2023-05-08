Умер актёр Театра на Таганке Виктор Шуляковский
На 78-м году жизни скончался актёр Театра на Таганке Виктор Шуляковский, сообщает РИА Новости.
Виктор Шуляковский служил в Театре на Таганке с 1974 года, играл в таких спектаклях, как «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мастер и Маргарита».
«Пока информации о времени прощания и месте похорон нет», — сообщили в пресс-службе театра.
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