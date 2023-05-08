Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июле

14:34, 08 мая 2023, ПАИ

Реставрация Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря выполнена на 80 %, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Планируется, что работы будут завершены в июне. На фасаде устанавливаются последние элементы лепного декора.

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Известно, что сейчас завершается монтаж кровли. Окончательная окраска фасадов будет произведена к началу июня. Внутри здания подходят к концу отделочные работы.

Реставраторы также восстановили сквозной проезд (время строительства здания — 1906 год). Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решёток.

В послевоенный период сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. Здание использовалось в качестве одного из корпусов онкологического диспансера. Восстановлены исторические фасады, уличный и дворовый. Они решены одинаково с использованием элементов стиля эклектики.