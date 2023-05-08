Встреча с прозаиком Анаит Григорян прошла в псковском «Лофте»

15:28, 08 мая 2023, ПАИ

29 апреля в «Лофте» в рамках литературного проекта «Букбар» состоялась встреча с прозаиком, литературным критиком, филологом и переводчиком с японского языка Анаит Григорян.

Анаит Суреновна ответила на вопросы гостей и рассказала о своём творческом пути, героях и сюжетах книг, японской культуре и языке. Псковичи узнали, предстоит ли им ожидать продолжения жизненных историй, рассказанных в романах, где автор берёт идеи для будущих произведений и есть ли у героев книг реальные прототипы.

– В первой половине XIX века в России появилась культура литературных салонов, сыгравшая важную роль в становлении высокообразованной, научно и философски мыслящей русской интеллигенции и формировании профессионального литературно-критического сообщества. Сегодня эта практика ушла в далёкое прошлое, но людям по-прежнему необходимо реальное, а не виртуальное пространство, где было бы возможно живое общение авторов, издателей, литературных критиков с читателями, где в доброжелательной и непринужденной атмосфере за чашкой чая или кофе можно было бы читать и обсуждать книги, задавать вопросы и получать на них максимально исчерпывающие и честные ответы. Я очень рада, что в замечательном городе Пскове появился такой интересный и многообещающий проект, как «Букбар», и от всего сердца благодарна его организаторам за приглашение на встречу с псковскими читателями. «Букбар», на мой взгляд, абсолютно заслуженно стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив: это по-настоящему современная, динамичная история, которой можно пожелать только дальнейшего развития и успехов. Новых ярких идей, интересных авторов, благодарных читателей, всего самого лучшего «Букбару» и всем его участникам! – делится своими впечатлениями Анаит Григорян.

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект стал площадкой для встреч писателей, экспертов, блогеров и людей, заинтересованных в книгах.