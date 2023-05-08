Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Встреча с прозаиком Анаит Григорян прошла в псковском «Лофте»

29 апреля в «Лофте» в рамках литературного проекта «Букбар» состоялась встреча с прозаиком, литературным критиком, филологом и переводчиком с японского языка Анаит Григорян.

Анаит Суреновна ответила на вопросы гостей и рассказала о своём творческом пути, героях и сюжетах книг, японской культуре и языке. Псковичи узнали, предстоит ли им ожидать продолжения жизненных историй, рассказанных в романах, где автор берёт идеи для будущих произведений и есть ли у героев книг реальные прототипы.

– В первой половине XIX века в России появилась культура литературных салонов, сыгравшая важную роль в становлении высокообразованной, научно и философски мыслящей русской интеллигенции и формировании профессионального литературно-критического сообщества. Сегодня эта практика ушла в далёкое прошлое, но людям по-прежнему необходимо реальное, а не виртуальное пространство, где было бы возможно живое общение авторов, издателей, литературных критиков с читателями, где в доброжелательной и непринужденной атмосфере за чашкой чая или кофе можно было бы читать и обсуждать книги, задавать вопросы и получать на них максимально исчерпывающие и честные ответы. Я очень рада, что в замечательном городе Пскове появился такой интересный и многообещающий проект, как «Букбар», и от всего сердца благодарна его организаторам за приглашение на встречу с псковскими читателями. «Букбар», на мой взгляд, абсолютно заслуженно стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив: это по-настоящему современная, динамичная история, которой можно пожелать только дальнейшего развития и успехов. Новых ярких идей, интересных авторов, благодарных читателей, всего самого лучшего «Букбару» и всем его участникам! – делится своими впечатлениями Анаит Григорян.

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект стал площадкой для встреч писателей, экспертов, блогеров и людей, заинтересованных в книгах. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 мая 2023

Новые кедры украсили территорию шестой школы в Великих Луках
08 мая 2023

Новую выставку представили в музее-заповеднике «Михайловское»
08 мая 2023

Траурный митинг у Могилы Неизвестного Солдата прошёл в Пскове
08 мая 2023

Псковские юнармейцы поздравили ветеранов с годовщиной Победы
08 мая 2023

Встреча с прозаиком Анаит Григорян прошла в псковском «Лофте»

08 мая 2023

Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июне
08 мая 2023

Вечный огонь в Дно подключили к сетевому газу
08 мая 2023

Переменная облачность ожидается в Псковской области 8 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...