Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские юнармейцы поздравили ветеранов с годовщиной Победы

Юнармейцы Пскова совместно с волонтёрами регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и региональным отделением «Офицеры России» поздравили ветеранов с 78-й годовщиной Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении ВВПОД «Юнармия». 

Волонтёры вручили ветеранам подарки, а юные патриоты прошли торжественным маршем. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской патриотической акции «Парад у дома».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 мая 2023

Новые кедры украсили территорию шестой школы в Великих Луках
08 мая 2023

Новую выставку представили в музее-заповеднике «Михайловское»
08 мая 2023

Траурный митинг у Могилы Неизвестного Солдата прошёл в Пскове
08 мая 2023

Псковские юнармейцы поздравили ветеранов с годовщиной Победы
08 мая 2023

Встреча с прозаиком Анаит Григорян прошла в псковском «Лофте»

08 мая 2023

Реставрацию Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря завершат в июне
08 мая 2023

Вечный огонь в Дно подключили к сетевому газу
08 мая 2023

Переменная облачность ожидается в Псковской области 8 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...