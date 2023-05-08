Псковские юнармейцы поздравили ветеранов с годовщиной Победы

16:15, 08 мая 2023, ПАИ

Юнармейцы Пскова совместно с волонтёрами регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и региональным отделением «Офицеры России» поздравили ветеранов с 78-й годовщиной Великой Победы. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении ВВПОД «Юнармия».

Волонтёры вручили ветеранам подарки, а юные патриоты прошли торжественным маршем. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской патриотической акции «Парад у дома».