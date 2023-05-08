Мужчина спас провалившегося под лёд мальчика на Братском водохранилище

17:18, 08 мая 2023, ПАИ

На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает РИА Новости.

«В социальных сетях было размещено видео спасения мальчика младшего подросткового возраста из полыньи. На помощь ему пришёл мужчина, которому с помощью подручных средств — досок — удалось добраться до тонущего. Он вытянул его на лёд и помог доползти до берега», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что люди находились в крайне опасном положении, поскольку на всех водоёмах региона идёт активное разрушение льда.

