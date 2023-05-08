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Общество

Новую выставку представили в музее-заповеднике «Михайловское»

Эскиз декорации к кинофильму «Капитанская дочка» (художник Евгений Куманьков, 1958). Из собрания Ульяновского областного краеведческого музея

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает вниманию жителей и гостей Псковской области выставку «Капитанская дочка». Страницы кинематографической пушкинианы», сообщает пресс-служба музея. Эта экспозиция подготовлена по материалам из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова и развёрнута в выставочном зале «Банька» в мемориальной усадьбе «Тригорское».

В новую экспозицию вошли фотографии и художественные материалы, рассказывающие о двух экранизациях знаменитой повести. Первая из них по времени — версия 1928 года: фильм по мотивам «Капитанской дочки» с изменениями пушкинского сюжета (сценарист — Виктор Шкловский, режиссёр — Юрий Тарич, в ролях Пугачёва и Гринёва — Борис Тамарин и Николай Прозоровский соответственно).

Второй фильм, о котором повествует выставка, — «Капитанская дочка» 1958 года, удостоенная первой премии XII Международного кинофестиваля в Локарно (режиссёр — Владимир Каплуновский, художник-постановщик — Евгений Куманьков, в ролях Пугачёва и Гринёва — Сергей Лукьянов и Олег Стриженов).

Планируется, что экспозиция из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова в Пушкинском заповеднике будет работать до конца года. Вход в выставочный зал «Банька» традиционно свободный.

Напомним, что «Михайловское» тесно сотрудничает с музеем в Ульяновске. В 2018 году на базе «Дома Языковых» — филиала УОКМ святогорские музейщики открыли своё виртуальное представительство. С тех пор ульяновцы уже побывали на 18 online-лекциях из «Михайловского». Доброй традицией стали и телемосты, в ходе которых обсуждаются насущные проблемы современной музейной жизни, совместные выставочные проекты двух учреждений и многое другое.

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