Новые кедры украсили территорию шестой школы в Великих Луках

18:39, 08 мая 2023, ПАИ

В великолукской школе №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова прошла акция «Сад памяти», в рамках которой на территории школы ученики 5 и 10 классов посадили кедры. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На посадке деревьев присутствовали депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев и председатель «Союза экологов Псковской области» и член Общественной палаты региона Алексей Иванов.

«В преддверии праздника Дня Победы, можем с вами делать добрые дела, а также поддерживать школьные традиции. Одной из самых ярких, красивых, многолетних традиций является посадка зелёных насаждений. Сегодня мы сажаем кедры. Кедр – это самое мощное, вечное дерево. Главным помощником сегодня вам в посадке будет служить Елена Геннадьевна, завхоз. Вторым главным помощником будет Сергей Анатольевич. Мы с вами сегодня дадим четыре новых жизни будущим красивым деревьям», - отметила директора школы Наталья Любавина.

Напомним, международная акция «Сад памяти» проводится ежегодно. Её главной целью является высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.