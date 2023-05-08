Водитель «Тойоты» сбил двух детей в Острове

20:13, 08 мая 2023, ПАИ

В Острове на улице Калинина у остановки 53-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 11-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, дети вышли из автобуса и пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали двое детей. Решается вопрос о их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.